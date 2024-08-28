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教育部：縣市不定期聯合稽查確保幼兒園安全 每年至少4場

2024/8/28 11:30（8/28 11:43 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳至中台北28日電）教育部今天表示，為確保幼兒園安全和教保品質，各縣市每年至少會舉辦4場以上聯合稽查，且須是不定期、不預警的方式，今年更要求每年對稽查人力辦2次實體研習。

8月新的學期到來，家長關注幼兒園品質，教育部今天發布新聞稿指出，22縣市都已建立聯合稽查機制，每年跨衛生、消防、建築管理等單位，至少稽查4次，且是採不定期、不預警方式辦理。

聯合稽查的重點，包括幼兒園管理、園舍環境衛生安全、消防設施設備、幼童車安全等，如有違規將罰款並限期改善。為增進稽查人員的專業知能，教育部要求各縣市自113年度起，每年針對稽查人力應定期辦理至少2次實體增能研習培訓。

稽查人員研習辦理情形、裁罰公告登載時效、申訴案件回報處理情形，都已被列為中央對縣市政府的一般教育補助考核評分項目。教育部表示，幼兒園如有違規行為，縣市應輔導及追蹤幼兒園改善情形，確保教保品質及維護幼兒權益。（編輯：張雅淨）1130828

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