麻醉醫涉性侵病患 北醫停權記過懲處

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）台北醫學大學附設醫院有麻醉醫師於111年涉嫌性侵，院方今天表示，接獲申訴隨即展開調查，對當事醫師記過及停權等懲處，不得在檢查單位服務，迄今未接獲異常通報，全案已進入司法程序。

據「鏡週刊」報導，北醫有麻醉醫師對麻醉恢復室女病患涉嫌性侵。院方今天上午透過聲明稿說明，醫院接獲申訴人反映遭性騷擾後，隨即展開調查，後續申訴人另有陳述，依法通報。全案已進入司法程序，院方全力配合司法調查，依調查結果，由人評會進行相關處置。

北醫說明，經民國111年12月人評會決議，對當事醫師予以記過及停權等懲處，包含大過1次、暫停臨床業務3個月、解任主管職，1年內不得擔任主管職，以及1年內不得擔任臨床教學相關職務，同時要求半年內完成性別平等相關教育訓練。

北醫表示，當事醫師已進行職務調整，包括不得在檢查單位服務，迄今未接獲異常通報。對於這次事件深感遺憾，同時積極強化病人就醫安全，持續在工作環境、內部文化等多面向加強性平文化宣導，致力打造兩性平等及民眾安心的就醫環境。（編輯：張雅淨）1130828