本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
認定川普企圖翻盤2020大選 美檢方提新版起訴書
首頁 / 生活

麻醉醫涉性侵病患 北醫停權記過懲處

2024/8/28 11:51（8/28 12:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北醫學大學附設醫院門口。（中央社檔案照片）
圖為台北醫學大學附設醫院門口。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北28日電）台北醫學大學附設醫院有麻醉醫師於111年涉嫌性侵，院方今天表示，接獲申訴隨即展開調查，對當事醫師記過及停權等懲處，不得在檢查單位服務，迄今未接獲異常通報，全案已進入司法程序。

據「鏡週刊」報導，北醫有麻醉醫師對麻醉恢復室女病患涉嫌性侵。院方今天上午透過聲明稿說明，醫院接獲申訴人反映遭性騷擾後，隨即展開調查，後續申訴人另有陳述，依法通報。全案已進入司法程序，院方全力配合司法調查，依調查結果，由人評會進行相關處置。

北醫說明，經民國111年12月人評會決議，對當事醫師予以記過及停權等懲處，包含大過1次、暫停臨床業務3個月、解任主管職，1年內不得擔任主管職，以及1年內不得擔任臨床教學相關職務，同時要求半年內完成性別平等相關教育訓練。

北醫表示，當事醫師已進行職務調整，包括不得在檢查單位服務，迄今未接獲異常通報。對於這次事件深感遺憾，同時積極強化病人就醫安全，持續在工作環境、內部文化等多面向加強性平文化宣導，致力打造兩性平等及民眾安心的就醫環境。（編輯：張雅淨）1130828

#北醫
#性侵
延伸閱讀
台中宏恩醫院人員遭控毆打患者 總院長出面致歉前台大醫師被控妨害性自主 北檢約談諭知40萬交保幼兒園性侵案家長質疑未懲處知情未報老師 北市：依法開罰負責人兒少性暴力報導指引3情境可揭露 避免提非法網站名稱
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.59
更多編輯台推薦新聞：