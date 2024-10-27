中油汽柴油28日起各降2角、3角 95無鉛每公升30.1元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北27日電）台灣中油公司啟動平穩雙機制，28日凌晨零時起汽、柴油價格各調降新台幣0.2元及0.3元；其中，發油量最大的95無鉛汽油，調整後每公升價格為30.1元。

台灣中油指出，調整後參考零售價格分別為，92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27元。

台灣中油表示，國際油價下跌；浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌0.28美元，新台幣兌美元匯率升值0.098元，跌幅為0.54%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.9元及1.1元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收1.0元及1.3元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣中油指出，平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.1元及1.4元，國內汽、柴油實際每公升價格各調降0.2元及0.3元。

台灣中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整1.1元及1.4元，均由台灣中油吸收；113年累計至9月底止，台灣中油共吸收約223.88億元。（編輯：蘇志宗）1131027