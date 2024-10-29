自造教育中心試辦開放 學校與社區共享資源

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（中央社記者陳至中台北29日電）教育部於今年9月起，挑選3所自造教育及科技中心試辦於假日開放，讓學校與社區共享資源，學子可依照自己的興趣，練習3D列印、機器人與程式編輯，有更多探索的機會。

教育部今天發布新聞稿，目前各縣市設置約100所自造教育及科技中心，不僅是科技課程的重要推手，113學年度起更嘗試擴大使用效益，由宜蘭縣成功科技中心、嘉義市玉山科技中心、高雄市鳳山科技中心試辦在假日開放。

教育部指出，試辦開放的中心，除了提供空間和設備，也準備了材料讓學生自主學習。中心提供了3D列印筆設計製作、電烙筆創作面紙盒、機器人與程式編輯、雷射切割製作鑰匙圈等多個DIY活動，吸引許多學生在假日前往校園。

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嘉義市玉山科技中心（玉山國中）校長鄭振銘表示，中心在假日提供材料與線上影片課程，讓孩子從頭開始摸索，設計製作屬於自己的小作品。在DIY的過程中，孩子們感受到科技與藝術的結合，也培養了自主學習的能力。

教育部預計在114上半年度，視試辦狀況，逐步增加假日開放的中心，讓更多學生體驗自主學習樂趣。相關資訊可參考「自造教育及科技輔導中心」網站。（編輯：陳政偉）1131029