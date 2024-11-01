本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
防疫有成 台灣正式列為非洲豬瘟非疫國
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣2/300
首頁 / 生活

12縣市豪大雨特報 白天高溫上探30度

2024/11/1 08:24（11/1 08:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
颱風康芮10月31日直撲台灣，強風豪雨導致各地傳出災情，圖為1日台北市信義區民眾清晨外出運動，路邊倒塌樹木等待清理。中央社記者趙世勳攝 113年11月1日
颱風康芮10月31日直撲台灣，強風豪雨導致各地傳出災情，圖為1日台北市信義區民眾清晨外出運動，路邊倒塌樹木等待清理。中央社記者趙世勳攝 113年11月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）中央氣象署指出，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天上午7時45分發布苗栗、高雄等12縣市豪雨、大雨特報；白天高溫中部以北為攝氏26至28度，南部及東半部為28至30度。

氣象署表示，今天受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，上午7時45分發布苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市豪雨特報，以及彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、屏東縣、花蓮縣、連江縣大雨特報。

溫度方面，白天高溫中部以北為26至28度，南部及東半部為28至30度，低溫各地為24至26度。

風浪方面，今天清晨基隆北海岸沿海空曠地區及馬祖有11級左右強陣風，苗栗至雲林地區、新竹以北及宜蘭、花蓮沿海空曠地區、蘭嶼、綠島、澎湖也有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

另外，上午馬祖有11級以上強陣風，雲林以北沿海空曠地區及蘭嶼、綠島仍有9至10級強陣風，其他地區也有較強陣風。

氣象署表示，台灣附近各海面及巴士海峽風浪明顯偏大，並有長浪發生，尤其今天清晨仍易有3至5米以上浪高，北部、東北部沿海可達8米以上，東部沿海、澎湖仍可達6米以上。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天颱風及其外圍環流影響，環境風場轉為西南風，西南風可能挾帶微量境外污染物影響臺灣，影響情況視上游濃度累積而有所變化；北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級，中南部零星地區短時間可能達「橘色提醒」等級。（編輯：戴光育）1131101

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
#苗栗縣
#馬祖
#中央氣象署
延伸閱讀
颱風康芮襲台 11/1停班停課一覽颱風狂炸 新北環快往新店處淹水、淡水飯店掉招牌颱風康芮持續減弱加速遠離 花蓮單日雨量近1200毫米颱風康芮襲台 釀1死205人傷災情3688件
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
颱風康芮及外圍環流影響 高屏山區防大豪雨
172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：