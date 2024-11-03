中油雙平穩機制續行 4日汽、柴油各漲2角

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（中央社記者曾智怡台北3日電）中油持續啟動油價平穩雙機制，4日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲新台幣0.2元；其中，發油量最大的95無鉛汽油，調整後每公升價格為30.3元。

調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升30.3元、98無鉛汽油每公升32.3元、超級柴油每公升27.2元。

中油表示，國際油價下跌，浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布蘭特）週均價下跌2.09美元，新台幣兌美元匯率升值0.009元，跌幅為2.27%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.6元及0.9元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收0.3元及0.6元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元。

中油指出，平穩雙機制啟動下，汽、柴油各共吸收0.4元及0.7元，國內汽、柴油實際每公升價格各調漲0.2元。

中油補充，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整0.4元及0.7元均由中油吸收，113年累計至9月底止，共吸收約223.88億元。（編輯：蘇志宗）1131103