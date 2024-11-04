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加拿大台裔繪者梁一念談台語詩畫 傳承濃厚親情

2024/11/4 09:37（11/4 09:51 更新）
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加拿大台裔繪者梁一念，介紹她與外公、現居彰化的台語詩人康原，跨海合體創作的台語詩畫集「浮動：公佮孫的台語詩畫」。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年11月4日
加拿大台裔繪者梁一念，介紹她與外公、現居彰化的台語詩人康原，跨海合體創作的台語詩畫集「浮動：公佮孫的台語詩畫」。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年11月4日
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（中央社記者胡玉立多倫多3日專電）加拿大多倫多「書蟲俱樂部」昨天邀請台裔繪者梁一念，分享她與外公、現居彰化的台語詩人康原跨海合體創作的台語詩畫集「浮動：公佮孫的台語詩畫」。令人一探台灣藝文界罕見的祖孫共同創作，及背後的親情與傳承意涵。

這也是多倫多僑教中心首創的「書蟲俱樂部」今年最後一場邀請台灣作家與讀者深度訪談的知性聚會。梁一念全家包括父母和妹妹梁一心都來到分享會現場，為梁一念支援打氣，交流氣氛既溫馨又熱絡。

「浮動：公佮孫的台語詩畫」去年底由台灣晨星出版社出版，儘管書齡很新，卻是現年77歲的台灣鄉土文學作家、賴和紀念館前館長康原，與16歲到多倫多當留學生的外孫女梁一念，跨海互動10多年的台語詩畫「家書」。

現年29歲的梁一念畢業於加拿大安大略省藝術大學（OCAD）插圖系，專研素描、插畫和平面設計。她向中央社表示，祖孫合作出版詩畫集，原本並不在計畫內；一開始只是她決定走向專業繪畫生涯，每天畫一幅畫表達異鄉生活的心情，時不時分享給人在台灣的「阿公」康原。

後來，梁一心向康原表示她想學好台語，因為她想在華人眾多的多倫多學校裡使用專屬於台灣人的「秘密語言」，也想和阿公一樣傳承台語文化。

康原建議，既然孫女每天都會畫一幅畫描述生活心情，他會看了她的畫以後，用台語詩寫下自己的感觸；接著康原會再朗讀他的台語詩作，讓梁一念學習台語。結合了80首圖畫、80首台語詩及詩作朗讀QR Code的「浮動：公佮孫的台語詩畫」，於焉誕生。

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梁一念說，阿公康原和年輕一代沒有代溝，祖孫感情密切；他們同為藝術創作者，作品「都沒有特別的答案，而是記錄感受」；儘管她作畫的心情與阿公寫詩的心情未必相同，甚至常常「各說各畫」，兩人呈現的合集卻很「平衡」；記錄了她和阿公情感的「浮動：公佮孫的台語詩畫」，是非常珍貴的記憶與成就。

多倫多僑教中心主任藍柏青表示，梁一念曾任多倫多台灣青商專業協會會長，也是僑委會去年在多倫多遴選的第一屆國際青年親善大使。多倫多「書蟲俱樂部」推介梁一念與外公康原合作的「浮動：公佮孫的台語詩畫」，作為今年第4場也是最後一場活動，呼應了多倫多台灣社區獨特多元、台僑青年充滿創意活力等特色。中心未來將繼續扮演吸引不同世代相互交流的平台，進一步推向加拿大主流社會。（編輯：唐佩君）1131104

加拿大多倫多「書蟲俱樂部」邀請台裔繪者梁一念（右），分享她與外公、現居彰化的台語詩人康原跨海合創的台語詩畫集「浮動：公佮孫的台語詩畫」。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年11月4日
加拿大多倫多「書蟲俱樂部」邀請台裔繪者梁一念（右），分享她與外公、現居彰化的台語詩人康原跨海合創的台語詩畫集「浮動：公佮孫的台語詩畫」。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年11月4日
加拿大台裔繪者梁一念說，她作畫的心情與阿公康原寫下台語詩的心情未必相同，甚至可能「各說各畫」，但作品呈現很「平衡」。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年11月4日
加拿大台裔繪者梁一念說，她作畫的心情與阿公康原寫下台語詩的心情未必相同，甚至可能「各說各畫」，但作品呈現很「平衡」。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年11月4日
「浮動：公佮孫的台語詩畫」由台語詩人康原寫詩，外孫女梁一念繪畫。書中結合80首圖畫、80首台語詩，附有詩作朗讀QR Code。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年11月4日
「浮動：公佮孫的台語詩畫」由台語詩人康原寫詩，外孫女梁一念繪畫。書中結合80首圖畫、80首台語詩，附有詩作朗讀QR Code。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年11月4日
加拿大台裔繪者梁一念（右1）全家包括父母和妹妹梁一心（右2），一同參加「浮動：公佮孫的台語詩畫」分享會。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年11月4日
加拿大台裔繪者梁一念（右1）全家包括父母和妹妹梁一心（右2），一同參加「浮動：公佮孫的台語詩畫」分享會。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年11月4日
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