高市敬老卡搭計程車不便 社會局鼓勵裝讀卡機

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄市不少長者反映敬老卡搭計程車不便，且可供敬老卡使用計程車數量不足、不易預約。社會局長蔡宛芬今天回應，主要是許多計程車未裝讀卡機，會與交通局等單位研議討論。

民進黨高雄市議員鄭孟洳今天議會質詢表示，不少長者反映敬老卡搭乘計程車不便，須透過電話、APP預約特約計程車才能使用敬老卡服務，也不易預約。

鄭孟洳說，調閱資料發現，高雄只有20%計程車提供使用敬老卡服務。目前高雄敬老卡的有效卡是42萬483張，數量與六都中的台中、桃園相差無幾，但可使用敬老卡的特約計程車數量卻遠遠不及。

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鄭孟洳指出，台北可使用敬老卡的特約計程車目前有15個車隊共1萬3000輛，台中是10個車隊5400輛，桃園也有8個車隊3207輛。但高雄總共23個車隊、9859輛計程車，卻只有4家車隊、1992輛計程車提供特約服務。她要求社會局必須拓展與其他計程車隊的合作，並與交通局跨部門研議敬老卡刷卡設備的安裝補助計畫。

蔡宛芬答詢表示，會與交通局合作盡速增加特約計程車數量，但還要有讀卡機，很多計程車確實沒有安裝讀卡機，這部分會與交通局、一卡通公司等討論研究是否有鼓勵措施，1個月內會研議相關方案。（編輯：孫承武）1131106