【淨零好pod】華航助力淨零排放 國際航空器的環保新篇章

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主持人：梁君棣／中央社業務行銷中心主任

與談人：鍾人傑／中華航空公司永續長

主題：旅行減碳兩兼顧 華航引領航空業變革

搭乘飛機環遊世界，已成為許多人的日常旅遊方式。然而，飛機作為大型燃油機體，在飛行過程中排放大量二氧化碳和懸浮微粒，對空氣環境造成負面影響。對此，交通部民航局近年來推動永續航空燃料（SAF）試行計畫，期望到2030年，所有國際航空器在飛行時能添加至少5%的SAF。作為航空業的領頭羊，中華航空公司積極響應，並從去年開始推行永續示範航班計畫。

本集節目邀請中華航空公司永續長鍾人傑，分享華航為達成2050淨零排放目標做了哪些努力？推行環保計畫過程中，面臨哪些困難與挑戰？身為一般民眾，又該如何一起為環保盡一份心力呢？收聽本集節目為您帶來豐富的ESG知識！

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯｜文字編輯：艾昀熹

立即收聽：【淨零好pod｜ 2024.11.08】

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