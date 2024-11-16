金門推青年自建住宅 195戶完成選地順序抽籤

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（中央社記者洪學廣金門16日電）金門縣府推動「青年自建住宅」政策，經2個月案件受理審查共270個申請案，今天順利完成選地順序抽籤，包括140個正取、55個備取。之後將進行帶看土地程序。

金門縣長陳福海上任以來高度重視青年自建住宅政策推動，致力實現構建讓年輕人安心成家環境。今天抽籤結果難免幾家歡樂幾家愁，抽到選地順位靠前的民眾難掩心中雀躍；抽到備取者則表示希望縣府未來能再釋出更多土地，讓所有符合資格者都能被照顧到。

對於推動「青年自建住宅」，陳福海表示，有意願青年很多，但在縣府土地資源有限下，沒辦法滿足所有想買地青年。所以這次優先照顧「已成家、有養育未成年子女家庭」申請承購。今天抽籤作業完成後，後續還有帶看土地程序，給中籤民眾充分時間考慮跟準備。

縣府建設處新聞稿指出，為了給予青年安心成家環境，縣府歷經選址、規劃、調查登記及正式受理一連串完備程序後，今天在金門縣綜合社會福利館辦理選地抽籤。

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縣府表示，擁有自己的一間房子是培養青年承擔責任開始，經2個月案件受理及審查，共270案申請案，符合第一優先順序承購對象有195戶；選地順序抽籤作業完成後，將安排時間帶看各處讓售土地現況，再依選地順序通知抽籤人辦理選地、簽約及繳款程序。

金門縣政府民國113年7月1日公告金門縣青年自建住宅土地承購專案，配合地區青年成家及安居落戶需求，專案讓售金沙、金湖及烈嶼的縣有土地，提供地區金門在地年輕人興建安居好宅，成就青年留在金門發展動力和條件。（編輯：孫承武）1131116