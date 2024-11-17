中油汽柴油18日起各漲2角、3角 95無鉛每公升30.1元

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（中央社記者羅元駿台北17日電）台灣中油公司今天表示，18日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲新台幣0.2元及0.3元；其中，發油量最大的95無鉛汽油，調整後每公升價格為30.1元。

台灣中油指出，調整後參考零售價格分別為，92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.1元。

台灣中油表示，國際油價下跌，浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌2.32美元，新台幣兌美元匯率貶值0.336元，跌幅為1.69%。

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按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1元及1.2元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收0.8元及0.9元，吸收後95無鉛汽油價格超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0元，國內汽、柴油實際每公升各調漲0.2元及0.3元。

台灣中油指出，依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整0.8元及0.9元均由台灣中油吸收，民國113年累計至10月底止，共吸收約235.31億元。（編輯：蘇志宗）1131117