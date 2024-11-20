農地戶籍異縣市不相鄰 有從農證明文件可保農保

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）農業部今天表示，實際從農生產達一定規模者，農地、戶籍地在不同縣市且不相毗鄰鄉鎮市區範圍內，經農地所在地的農業部單位審查發給證明文件者，22日起可至農會申請參加農保。

為保障實際從農者參加農保的權益，農業部農民輔導司發布資訊指出，20日修正發布農保審查辦法，讓實際從農者，農地、戶籍地不同縣市且不相毗鄰鄉（鎮、市、區）範圍內者，經農地所在地的農業部農業改良場審查、核發實際從事農業生產工作證明文件者，22日起可持證明文件到戶籍所在地基層農會，申請參加農保。

前述實際從農者，必須具備一定經營規模，具體要件為「本人全年實際出售農產品銷售金額達新台幣25萬元以上或為全年出售農產品達前開金額，投入農業生產資材達新台幣15萬元以上。」

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或是「農業用地經營規模達中央主管機關所定實耕者經營規模認定基準。（例如：水稻2公頃）」

農民輔導司說明，依據「從事農業工作農民申請參加農民健康保險認定標準及資格審查辦法」第2條第2項規定，申請參加農保者，農地應與戶籍地位在同一直轄市、縣（市）或不同直轄市、縣（市）而相毗鄰的鄉（鎮、市、區）範圍內。而取得從農工作證明後，則不受此規定限制。（編輯：陳政偉）1131120