北東濕涼下探18度 中南部多雲到晴日夜溫差大

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（中央社台北22日電）中央氣象署指出，今天東北季風持續影響，北部、東北部感受濕涼，整天氣溫約攝氏18到23度；中南部地區多雲到晴，日夜溫差較大。凌晨3時15分，發布台北、新北、基隆、宜蘭大雨特報。

氣象署表示，今天東北季風持續影響，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間較長，留意較大雨勢發生，竹苗地區及中南部山區偶有零星降雨，清晨至上午中部地區及澎湖也有飄雨機會，白天中南部地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣。

溫度方面，北部、東北部整天氣溫約18到23度，感受濕涼，其他地區低溫19到22度，花東地區高溫24至26度，中南部地區26至28度，日夜溫差較大，馬祖整天氣溫為15到18度，金門16到21度，澎湖21到23度。

氣象署指出，今天東北風明顯偏強，桃園至雲林沿海空曠地區、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、新北、嘉義、台南沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，近海浪高可達2至4公尺。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天受到東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：戴光育）1131122