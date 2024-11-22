【淨零好pod】從都市熱島到全球暖化 「溫度的正義」在何方？

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主持人：萬淑彰／中央社新聞學院主任

與談人：林子平／成功大學建築系特聘教授

主題：溫度的正義

隨著地球暖化持續加劇，每年夏天的最高溫都持續創新高，也因為越來越熱，以後回想起現在的夏天，反而可能是相較之下，較為涼爽的夏天！隨著全球氣候日益惡化，炎熱將成為常態，冬天也可能成為遙遠的記憶。

本集節目邀請成功大學建築系特聘教授林子平，深入剖析《溫度的正義》一書中的核心理念，也結合最新的研究與真實案例，從都市熱島效應、建築設計到公共政策，逐層探討氣候危機如何影響每個人的生活。收聽本集節目，一同思索如何在不斷升溫的未來中，共創更宜居的城市！

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯：王昱文｜文字編輯：黃永嵊

立即收聽：【淨零好pod｜ 2024.11.22】



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