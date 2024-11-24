中油啟動平穩雙機制 25日起汽油不調整、柴油漲1角

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（中央社記者劉千綾台北24日電）國際油價上漲，中油持續啟動平穩雙機制。中油今天宣布，25日凌晨零時起，汽油每公升價格不調整、柴油調漲新台幣0.1元；其中發油量最大的95無鉛汽油，每公升價格維持為30.1元。

調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.2元。

中油表示，受俄烏戰爭緊張局勢再度升高影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲1.22美元，新台幣兌美元匯率貶值0.089元，漲幅為1.58%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.1元及1.3元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收1.0元及1.1元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元。

中油啟動平穩雙機制，汽、柴油各共吸收1.1元及1.2元，國內汽油價格不調整、柴油實際每公升價格調漲0.1元。

中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整1.1元及1.2元均由中油吸收，今年累計至10月底止，中油共吸收約235.31億元。（編輯：蘇志宗）1131124