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早晚偏冷苗栗以北低溫跌破10度 各地晴到多雲

2024/11/29 08:19（11/29 09:00 更新）
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圖為走在台北市中正區街頭的民眾穿上保暖外套、戴帽子禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社台北29日電）中央氣象署指出，今天各地早晚偏冷，苗栗以北局部地區低溫達攝氏10度以下，清晨6時許發布台北等8市縣低溫特報；白天各地大多為晴到多雲，僅花東地區偶有零星降雨。

氣象署表示，今天持續受大陸冷氣團再加上輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，苗栗以北及宜蘭低溫為11至13度，局部地區有達10度以下，最低溫出現在新北市石碇區的7.8度，其他地區也只有13至16度。白天各地大多為晴到多雲，僅花東地區偶有零星降雨。

清晨6時32分發布新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣低溫特報，有10度以下氣溫發生的機率。另外，彰化至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、澎湖易有較強陣風。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

另外，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（編輯：戴光育）1131129

#宜蘭縣
#苗栗縣
#中央氣象署
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