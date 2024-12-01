中油：2日起汽油漲1角柴油漲2角 95無鉛每公升30.2元

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（中央社記者謝方娪台北1日電）國際油價走跌，台灣中油今天宣布依平穩雙機制調整國內油價，2日凌晨零時起汽、柴油各調漲1角及2角；其中，發油量最大的95無鉛汽油每公升漲至30.2元。

調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升27.4元。

以色列與真主黨達成停火協議，國際油價應聲下跌，浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌0.22美元，新台幣兌美元升值0.016元，跌幅為0.28%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應各調漲1元及1.1元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各由中油吸收0.8元。

吸收後95無鉛汽油仍超出30元，中油因此啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各再由中油吸收0.1元。

在平穩雙機制啟動下，汽、柴油共各由中油吸收0.9元，國內汽、柴油實際每公升價格調漲0.1元及0.2元。

根據中油統計，今年累計至10月底止，台灣中油共已吸收235.31億元。（編輯：蘇志宗）1131201