雲科大智慧系統強化行車安全 獲創新競賽第1名

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（中央社記者許秩維台北19日電）雲科大團隊開發「智慧駕駛行為信用評估系統」，可透過車內鏡頭監控駕駛行為，搭配車用數據判定違規行為，強化行車安全，獲大專智慧創新暨跨域整合創作競賽物聯網第1名。

教育部今天發布新聞稿指出，「2024年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽」、「2024年ITSA全國大專校院程式設計極客挑戰賽」共有全國30所大專、176名跨域創作與程式設計高手獲獎，今天舉行頒獎典禮，並頒發獎狀和獎金。

智慧創新競賽分為物聯網與金融科技、智慧機器、數位永續科技、體感互動科技等4組，參賽作品展現高水準的技術與應用潛力，獲獎隊伍的作品也在AI、醫療、教育及娛樂領域帶來突破。

獲得物聯網與金融科技組第1名的雲林科技大學學生團隊作品為「智慧駕駛行為信用評估系統」，團隊設計一套結合AI、邊緣運算與物聯網的創新駕駛行為評估系統，可透過車內鏡頭監控駕駛行為，搭配車用數據分析判定不良習慣與違規行為，並即時記錄至雲端，提供APP即時檢視，有助於強化行車安全，同時有效降低交通事故的發生。

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高雄大學團隊則以「IntelliTeach」作品獲得智慧機器組第1名，IntelliTeach平台解決線上學習的痛點，整合語音與影像資料，透過大型語言模型自動生成筆記、摘要和分類，讓學生快速掌握學習重點，同時提供互動式問題解答功能，實現高效且沉浸的學習體驗，平台還應用嵌入式錄影設備，為教室提供自動化數位化工具。

「2024年ITSA全國大專校院程式設計極客挑戰賽」，主要培養學生應用軟體設計能力，競賽以網頁程式設計與資料庫整合為命題方向，並以網頁的前後端整合為主，以符合業界網頁開發設計的趨勢，競賽分為初賽與決賽，由雲林科技大學團隊奪得第1名。（編輯：李亨山）1131219