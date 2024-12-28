台8線花蓮西寶段坍方持續落石 搶修團隊待命

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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）中橫公路台8線157.7k花蓮西寶路段，今天上午11時許上邊坡坍方，公路局搶修人員進駐，因持續有間歇性落石，取消原放行措施，實施夜間性封路管制，明天視狀況公告放行措施。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段指出，中橫公路西寶路段落石範圍約40公尺，坍方土石量約7000立方公尺，雙向交通受阻，搶災團隊中午12時抵達現場待命，因持續有坍方落石狀況，因此先勸離天祥及關原2端停等車輛。

太魯閣工務段指出，經評估坍方狀況無法立即清除，決定取消洛韶至西寶（157.8k~159.5k）下午4時30分前放行措施，實施封路管制，放行狀況視明天搶修狀況另行公告。

太魯閣工務段指出，西寶坍方屬單一災點，西寶以東路段（西寶至天祥）及西寶以西（洛韶至大禹嶺）地區仍可依原本上午6時至下午4時30分的放行時段通行。

太魯閣工務段指出，天祥至太魯閣口（167.7k~184.5k）維持每天5次放行，分別為上午7時至8時、上午10時、中午12時至下午1時、下午3時及下午5時至5時30分，夜間管制封閉。（編輯：郭諭儒）1131228