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中油：汽柴油6日起各漲1角 95無鉛每公升30.2元

2025/1/5 12:34（1/5 12:50 更新）
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台灣中油公司6日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲新台幣0.1元。（中央社檔案照片）
台灣中油公司6日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲新台幣0.1元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北5日電）國際油價上揚，台灣中油公司啟動平穩雙機制，穩定國內油價，6日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲新台幣0.1元；其中，發油量最大的95無鉛汽油價格，調整後每公升為30.2元。

調整後，參考零售價格分別為，92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升27.4元。

台灣中油表示，受北半球進入冬天取暖用油旺季及美國商用原油庫存持續下降影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲1.99美元，新台幣兌美元匯率貶值0.133元，漲幅為2.49%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.8元及1.9元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收1.6元及1.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元。

台灣中油指出，平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.7元及1.8元，國內汽、柴油價格實際每公升各調漲0.1元。

台灣中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整1.7元及1.8元，均由台灣中油吸收；民國113年累計至12月底止，台灣中油共吸收約257.43億元。（編輯：蘇志宗）1140105

#中油
#油價
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