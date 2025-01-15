苗栗廢酸洗液棄置 扣押不法所得逾1.3億元

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（中央社記者張雄風台北15日電）台中檢警環調查小組發現苗栗廢酸洗液棄置，執行搜索僅花8天，遏止案地再被傾倒廢酸洗液；由台中地方檢察署向台中地方法院申請扣押犯罪不法所得新台幣1億3360萬元獲准。

環境部今天發布新聞稿表示，台中檢警環調專案小組再度查獲不法集團將未經再利用廢酸洗液棄置於苗栗縣土地並造成土壤重金屬超標的環保犯罪案，除查扣2輛怪手及5輛大型車輛等犯案工具外，並由台中地方檢察署向台中地方法院申請扣押犯罪不法所得1億3360萬元獲准，經於113年11月27日將涉犯廢棄物清理法刑責8名行為人（含1法人）提起公訴。

環境部說明，專案小組運用科技工具分析及監控設備蒐證，於苗栗縣苑裡鎮順天段某地，快速架設監控設備，追蹤車輛行車軌跡，溯源查獲北部某廢酸洗液再利用機構收受事業產出的廢酸洗液，但未依核定再利用製程處理廢酸洗液，並刻意於申報系統虛報原物料使用量，及開立虛偽不實發票，製造出有販售再利用產品假象，再以付費方式將廢酸洗液外運棄置，嚴重荼毒國土環境。

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此外，苗栗縣苑裡鎮遭非法棄置廢酸洗液的此處土地，由不法之徒所承租，不但非法收受並棄置廢酸洗液外，還謊稱作為水泥添加劑與其他廢棄物混拌成不合格且無用途水泥塊，隨意棄置於案地；還遭棄置包括廢塑膠混合物及非有害廢集塵灰等其他廢棄物，初估棄置面積約5100平方公尺，棄置廢棄物總量約2000公噸。

苗栗縣環保局已於出入口處設置相關阻隔設施，避免再遭棄置廢棄物，且已命廢棄物產源事業負連帶清理責任。目前已清理約485公噸廢棄物，並持續清理中；去年12月6日公告此土地為土壤污染控制場址暨土壤污染管制區，後續依法命污染行為人提送污染控制計畫復原環境。（編輯：管中維）1140115