農民學院開放報名 提供148梯次專業訓練課程

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）農業部今天表示，為增進農業人力基礎素質，持續辦理各類農業專業訓練班，114年度課程即日起陸續開放報名，提醒有意從農者及在職專業農民至農民學院官網查詢。

農業部農民輔導司發布新聞指出，農業部整合所屬試驗改良場（所）及國立大專院校的教學資源，辦理農民學院各類農業專業訓練班，114年度共規劃辦理148梯次農業專業訓練課程，各式課程將可培訓4029人次以上，即刻起陸續開放線上報名，新春報名不打烊。

課程有所分類，輔導司說，針對一般民眾、新進農民、在職專業農民，分別辦理農業入門班、初階訓練班、進階訓練班及高階訓練班等課程，可依需求選擇。

輔導司說明，從事農業不久的農民可以報名初階訓練班，將進行2週實體課程再加上2週實務訓練，除了提供基本生產技術的訓練，還結合農場見習的實務操作體驗，協助農業從業人員養成基本生產技術及專業能力。

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再者，針對在職專業農民的特殊需求，農民學院將調查其生產週期與期望上課方式，開辦客製化訓練課程，以精進其技術。

數位化課程提供有意從農但沒有經驗的學員報名參加。輔導司指出，目前已製作園藝、農藝、生物農藥應用、蝦類繁養殖、海水魚繁養殖、茶業、畜牧業、菇類栽培管理、種苗生產、養蜂及原鄉特色作物等11門數位課程，只要在課程規定時間內完成觀看時數及通過測驗，即可取得課程時數認證。（編輯：管中維）1140123