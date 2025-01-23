清大核工所教授先天色弱 愛上拍照獲國際攝影獎
2025/1/23 17:14（1/23 17:26 更新）
（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）國立清華大學核子工程與科學研究所教授梁正宏從小喜愛畫畫，被讚用色大膽，後來才發現天生色弱，5年前、62歲開始學攝影，多張作品獲國際攝影獎，成為備受矚目的攝影新星。
梁正宏今天向中央社記者表示，他從小對美的事物感興趣，喜歡繪畫，常被美術老師稱用色大膽，但他並未刻意選用鮮豔顏色，強調「我只是畫出看到的顏色」，直到當兵時健康檢查才發現自己先天辨色異常（色弱）。
除了繪畫，梁正宏說，因喜歡寫文章，小學、國中開始寫散文、新詩投稿報紙，因文章需搭照片，多年前開始用一般相機、手機拍照，為提升照片品質，5年前買相機、鏡頭，加入攝影學會學攝影、修圖，並開始參加國內外攝影比賽。
「2024年對我來說是充滿驚喜的一年」梁正宏指出，去年他先後在IPA國際攝影獎、PX3法國巴黎攝影獎等8項賽事獲獎，甚至去年底在TIFA東京國際攝影賽獲3銀、1銅、3項榮譽獎，以及NYPA紐約國際攝影賽奪2金、13銀、3項榮譽獎。
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梁正宏說，原本妻子對於他的攝影興趣不以為然，也抱怨花錢買器材，直到去年他獲得國際影藝聯盟（FIAP）授予博學會士，妻子陪伴出席頒獎典禮時見到場面盛大，才驚訝「原來你那麼厲害！」
梁正宏說，為了拍出好照片，常守在定點等待數小時，拍了千百張照片可能都不會選用，但他認為只要捕捉到1張能讓自己感動的畫面，再辛苦也心甘情願，未來會持續在攝影領域展現熱情，拍出更多照片感動自己與他人。（編輯：張銘坤）1140123
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