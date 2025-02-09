心臟外科醫徐展陽鬼門關前救逾百人 強忍結石疼痛也要替病患開刀

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）手機聲劃破寂靜，徐展陽半夜3時冒著寒風刺骨，回院搶救患者，還不只一次，他是新一代的心臟血管外科醫師，幾乎全年無休，曾強忍結石疼痛完成冠狀動脈繞道手術，這5年在鬼門關前救回逾百人。

41歲的徐展陽，一家四口住在台北慈濟醫院的宿舍，原因無他，「我不能讓病人等我」，住在醫院旁邊才能24小時待命，隨時化身超人，衝回醫院，從死神手中搶救寶貴生命，他手上到院時心肺功能停止（OHCA）的病人，已有超過100人康復，自己走著出院。

在徐妻眼中，丈夫是不折不扣的拚命三郎，夜半時分，兩人同時被救命任務來電吵醒是日常。她回想起前陣子在醫師宿舍遇到71歲退休心臟外科老教授，「我讓太太等一輩子了，他這次得快點回家」，教授的一句，徐妻感動不已，她也是不斷目送、等待醫師丈夫的妻子。

目送駕車離去的超人背影，站在路口的妻小攔下計程車赴剪髮之約。徐展陽年初答應陪妻小剪髮，無奈緊急電話響起，是40多歲工人OHCA，「你把我的丟包吧！」妻小輪流勸他回醫院，正值壯年的工人一定是家庭支柱，連徐展陽8、6歲的兒子都知道此刻有人更需要爸爸。

徐展陽是醫護眼中的超人、患者心裡的定海神針，他曾尿路結石痛不欲生，在急診打完止痛針，直接去開冠狀動脈繞道手術，成為全急診室不可思議傳說。這般年輕熱血，是受到恩師許榮彬「厲害的外科醫師不會說話，只會動手」這句話啟發，腦中描繪想成為的醫師模樣。

到院前心肺功能停止（OHCA）倒下的青壯年幾乎是家庭支柱，如果救回卻變植物人，反而會拖垮整個家庭，這是台北慈濟醫院心臟血管外科醫師徐展陽（圖）每次替鬼門關前的患者裝上葉克膜的自我提醒。院內牆上貼著「CPR x OHCA 葉克膜輔助急救 排除+啟動條件」。中央社記者陳婕翎攝 114年2月9日

徐展陽從小憧憬白袍，更遠赴太平洋另一端大開眼界。回憶被美國克里夫蘭醫學中心錄取，「面試那天秘書突然要我穿手術服跟刀」，機會永遠是留給準備好的人，完成全世界公認頂級醫療中心的手術，他成為近年唯一能與來自世界優秀醫師一起站上手術台的華人醫師。

當地年輕醫師自我鞭策，給了徐展陽震撼教育，人們都以為美國醫師下班就打卡離開，事實上，美國主治醫師朝五晚九是常態，住院醫師、醫學生更早上班、更晚下班，在真正一流醫學機構的努力超乎想像，美國取經2年，徐展陽收穫的不僅是一流醫術，還有奮勉精神。

徐展陽在美國進修常開車3小時，幾乎是高速公路台北到台南，赴密西根州拜訪完成全球首例葉克膜的「大宗師」羅伯特．巴特利（Robert H.Bartlett），滿載而歸，台北慈濟成為唯一海外複製密西根模式，美國做不到的完成葉克膜裝置時間與患者清醒出院最佳成績，在台北做到了。

從電話響起到裝上葉克膜，徐展陽的最佳成績是16分鐘，面對如此卓越成績，他並不居功，而是將所有榮耀歸於消防隊、救護車沿途不間斷心肺復甦術到急診醫護跨團隊合作，還有台北慈濟醫院願將寶貴急診空間，特別隔出8坪設置為體外心肺復甦急救室（ECPR ROOM）。

OHCA倒下的青壯年幾乎是家庭支柱，如果救回卻變植物人，反而會拖垮整個家庭，這是徐展陽每一次替鬼門關前的患者裝上葉克膜的自我提醒。

提到最難忘的病人，「是我們第一個成功救回的社區美術老師」，徐展陽說，救回在公園運動突然昏迷的40多歲患者，無疑是葉克膜團隊的最好激勵。

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裝上葉克膜的患者，如果沒有護理師細悉心照顧，也不會康復，在台灣護理師出走浪潮之下，外科加護病房護理長曾珮瑜說，看著命危患者慢慢好轉，那份成就感非常真實，讓護理師的黏著度和自我肯定變高，甚至會主動希望被安排照顧比較困難病人，「這是一種肯定。」

經過5年披荊斬棘，徐展陽的葉克膜團隊接手到院前死亡患者9成可清醒走出醫院，自理生活；但有成功就有失敗，總有一些人會在柔軟心裡留下痕跡，年輕爸爸撤離維生系統，牙牙學語的孩子說著爸爸怎麼在睡覺，「那陣子去兒童樂園會，看爸爸牽著小孩，我就不行了」，如今回憶起，他仍紅了眼眶。（編輯：陳清芳）1140209