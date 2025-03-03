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波蘭政府獎學金甄選 免學費每月補助2.1萬元

2025/3/3 11:58
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（中央社記者許秩維台北3日電）教育部今天表示，114年波蘭政府獎學金甄選簡章已公告，共5個名額，除了學費免費，波蘭政府每月還核發約新台幣1.5萬元獎學金，教育部則提供往返機票和每月生活費補助6000元。

教育部發布新聞稿指出，波蘭高等教育體系正蓬勃發展，和歐洲其他國家相比，波蘭高等教育資源豐沛，有其獨特優勢，且文化歷史多元豐富，加上生活費用遠低於其他歐洲城市，對於國際學生相當具吸引力。

114年波蘭政府獎學金甄選簡章已上網公告，由波蘭高等教育暨科學部國家學術交流總署提供5個名額，旨在培訓受獎新生以波蘭語學習專業學科課程，擬於115學年在波蘭攻讀碩士學位的學生可透過國內學校推薦，即日起至3月14日向教育部申請。

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教育部提到，受獎學生應於114年10月至115年6月至該署指定的波蘭公立大學附設語言中心就讀波蘭語言先修課程，除了學費免費，波蘭政府每月會核發波幣1800茲羅堤（約新台幣1.5萬元）；教育部提供台灣波蘭往返直航普通經濟艙機票1張，在波蘭研習期間每月補助生活費6000元。

受獎新生在結束波蘭語言先修課程後，可以續領獎學金生身分，自行申請於115學年入學指定的公立大學，免學費就讀碩士學位學程。（編輯：管中維）1140303

#教育部
#歐洲
#獎學金
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