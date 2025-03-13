燕巢國中體驗農產行銷 學生手種蔬菜廟口設攤叫賣

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（中央社記者林巧璉高雄13日電）高雄市燕巢國中善用校園空間，建置魚菜共生系統，種植水耕蔬菜，近來蔬菜豐收，學生拿到社區叫賣販售，實地體驗農產行銷過程，也向居民介紹蔬菜營養及料理方式。

燕巢國中這學期食農教育課程帶領學生進入產銷領域，讓學生將親手種植蔬菜販售給社區民眾。燕巢國中今天發布新聞稿表示，學生在校門口、威靈寺廟口設攤販售，新鮮蔬菜深受社區居民熱烈支持，成功拉近學校與地方社區；學生奮力叫賣，實際體驗農產品行銷過程。

校方表示，為推廣環境永續與食農教育，導入「魚菜共生」系統，讓學生親身體驗現代農業與生態環境的互動關係；此計畫不僅提升學生環境保護意識，也促進校園綠化與自給自足飲食文化，落實永續發展理念。

學生利用校園空間建置魚菜共生系統，透過魚類飼養與水耕蔬菜相互依存，營造小型生態循環系統；從建置、維護到收成皆親自參與，學習水質管理、魚類飼養及植物照護，進而理解生態平衡與資源循環重要性。

指導老師張淑娥表示，魚菜共生是永續環境其中一種解方，學生種植的草莓從最初25株，透過匍匐莖繁殖，現已增至100多株，蔬菜品項也越來越豐富。

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校方說明，學生上學期運用自種蔬菜製作漢堡，親身體驗從產地到餐桌過程；這學期則進一步挑戰農產行銷，學習如何自產自銷推廣至社區，過程中深化食農教育實踐經驗。

燕巢國中校長謝慧珍表示，食農教育為現代教育重要一環，透過實作課程，學生不僅能學習科學知識，也能培養團隊合作與問題解決能力；學生從中深刻體認到，不論是種菜還是賣菜，都極具挑戰，進而理解農民辛勞，也更加體會賺錢不易。（編輯：陳仁華）1140313