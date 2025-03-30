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審計部指逾7千萬就安基金未符用途 勞動部31日說明

2025/3/30 19:41
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（中央社記者張雄風台北30日電）關於審計部指逾新台幣7224萬元的就安基金在使用上屬公務預算支用一事，勞動部今天對此表示尊重，將於明天以正式新聞說明向外界報告。

勞動部今天表示，21日下午收到審計部針對勞動部聲復的函覆結果，主要結論為民國109至113年共有7224萬6254元的就業安定基金在使用上與基金業務用途關聯性不高，屬公務預算支用範疇，並要勞動部30天內回覆。

勞動部表示，尊重審計部的審計結果，會依結果進行後續處置，已在28日下班前正式回覆審計部相關詳細情形，將於明天以正式新聞說明向外界報告。

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勞動部重申，就安基金是勞動部長洪申翰上任後的工作重點，今年1月已公布3面向6項策進作為，向外界和立法院說明。

勞動部強調，針對過去就安基金是否有錯用、濫用情形絕不迴避，無論是審計部或檢調進行任何調查，勞動部的立場就是完全配合，該說明澄清、該認錯檢討，都勇於面對。（編輯：張雅淨）1140330

#立法院
#勞動部
#審計部
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