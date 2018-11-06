回立法院打包 陳其邁：未來都會搬到市政府

民進黨高雄市長參選人陳其邁（圖）日前請辭不分區立委，6日在立法院辦公室整理打包，拿下牆上掛著當年當選立委的合照，依依不捨。中央社記者王飛華攝 107年11月6日

（中央社記者陳俊華台北6日電）民進黨高雄市長參選人陳其邁3日請辭立委，今天回到國會辦公室打包。陳其邁說，最懷念睡在議場內的日子，很幸運參與台灣民主改革過程，現在他要回家鄉，讓家鄉變得更好。

陳其邁3日在高雄勞工後援會成立大會上，宣布辭去立委職務，今天回到立法院國會辦公室打包。

陳其邁對自己的選情很有信心，他說，這些打包的書未來都會搬到市政府。

媒體詢問，離開立法院最懷念的是什麼。陳其邁說，印象最深的就是睡立法院的日子，當初在議場內抗爭，沒有冷氣吹，夏天時溫度大約40度，只能搬來大冰塊吹電風扇散熱，擺睡袋在旁邊睡覺，沒想到冰塊溶成水後，睡袋都濕了才驚醒。

陳其邁說，他已經盡到立委的責任，不管是處理不當黨產處理條例、公民投票法等重大改革，都是在他擔任召委時完成，過去國會減半也是他擔任修憲委員會召集委員，很幸運參與台灣民主改革過程，站在第一線，接下來有更重要的事情要做，「我一定要讓我家鄉更好，這是我一生懸命的地方」。

陳其邁表示，他在國會學到很多，立法院是個政治中心，不管內政、外交、國防、經濟，現在練好功夫，要回家鄉讓家鄉更好；他當立委時很認真，現在要從第一名立委變第一名市長，對自己有信心。（編輯：蘇龍麒）1071106