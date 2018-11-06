藍綠立委請辭拚選戰 中選會：林奕華陳靜敏遞補

（中央社記者劉麗榮台北6日電）國民黨不分區立委張麗善、民進黨不分區立委陳其邁請辭案，中央選舉委員會今天經委員會議完成審議，會後依法公告，分別由新北市教育局長林奕華、成大護理系教授陳靜敏遞補。

代表民進黨參選高雄市長的陳其邁3日晚間在勞工後援總會成立大會造勢會上，宣布辭去立委，要展現決心，在他人生最精彩的歲月能夠奉獻給最心愛的高雄；代表國民黨參選雲林縣長的張麗善2日宣布請辭立委，全力拚縣長選舉勝選。

張麗善與陳其邁請辭公函今天送到中選會。中選會發言人陳朝建表示，經下午委員會議完成審議，隨後即依法公告，張麗善遺缺由林奕華遞補，陳其邁遺缺由陳靜敏遞補。

中選會表示，不分區立委的遞補，則為選罷法第73條第1項第3款所規定，即立法委員於就職後因死亡、辭職、經判決當選無效確定或其他事由出缺時，全國不分區及僑居國外國民選出者，其所遺缺額，除以書面聲明放棄遞補者外，由該政黨登記的候選人名單按順位依序遞補。立法委員遞補，應自立法院註銷名籍公函送達之日起15日內，由中央選舉委員會公告遞補名單。1071106