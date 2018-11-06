決戰中台灣 綠營行動中常會14日前進台中

（中央社記者呂欣憓台北6日電）九合一選戰倒數計時，民進黨規劃14日將到台中召開行動中常會，做為行動中常會系列的最後總結，選擇台中代表「決戰中台灣」，要在選戰最後關頭，催出最強氣勢。

民進黨為選舉加溫，啟動行動中常會，規劃9月26日宜蘭縣、10月3日花蓮縣、10月17日台東縣、10月24日新竹縣以及10月31日南投縣；各縣市的行動中常會，配合首長政見與地方發展需求進行討論。

原定10月24日舉行的新竹行動中常會由於遇到台鐵普悠瑪列車出軌意外，因此延到明天舉行，這也是5場行動中常會系列的最後一場。

黨內操盤人士表示，民進黨中常會日前以「一縣市、一政績」為主題，邀請尋求連任的縣市長到中常會報告政績，而行動中常會則是透過參選人在會中向中常委報告政見的安排，提高不少新聞能見度。

根據黨中央規劃，這5場行動中常會結束後，14日的中常會將拉到台中，做為行動中常會的總結，且焦點不只是在台中，而是整個中台灣，代表決戰中台灣。

而為了在最後關頭加溫，黨中央到24日投票前規劃約20場「改革不回頭、鬥陣顧台灣」系列造勢大會，蔡英文每場都會到，首場是10月27日的台中，11月起有10日的桃園市、新竹市；11日雲林縣、嘉義縣、嘉義市；14日屏東縣；16日花蓮縣、台東縣；17日新竹縣、南投縣、彰化縣；18日澎湖縣、台南市、高雄市。

選前一週黃金週（19日至23日）每天都會有造勢活動，而若蔡英文有空檔，還會再到訪宜蘭縣、彰化縣、高雄市、苗栗縣、新竹縣等選情較為緊繃或是艱困的縣市，為參選人拉抬聲勢。

至於選前之夜蔡英文的行程安排，黨中央還在規劃，較有可能的地方包括高雄市、新北市、彰化縣或台北市等具有指標意義的縣市；黨中央規劃「線上聯合造勢」，透過網路畫面播送各縣市參選人的造勢大會，希望在最後關頭，催出支持者選票。（編輯：謝佳珍）1071106