謝長廷臉書批網軍 籲抵抗中國勢力霸凌

駐日代表謝長廷6日晚間在臉書抒發他被網軍瘋狂攻擊的感想。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊明珠東京7日專電）駐日代表謝長廷6日晚間在臉書抒發他對被網軍瘋狂攻擊的感想表示，網軍以懸殊聲量壓制他不要發言，他呼籲台灣人勇敢對抗中國勢力的霸凌，不屈服就不會被壓落底。

謝長廷在臉書（Facebook）表示，台灣九合一選舉日近，（朝野）雙方攻防激烈，很多內容提及他，尤其高雄方面，有很多不實歪曲，但他只要辯駁，馬上就有一批網軍瘋狂攻擊，這些網軍並非針對內容辯駁，而是以懸殊聲量壓制不讓他發言。

謝長廷說，最顯著的例子是9月5日燕子颱風造成3000多名（包括40多名台灣自由行）旅客受困於宛如孤島的日本大阪關西機場，等待援救，由於大家都進不去，最後關西機場的營運公司決定以高速船和巴士將所有受困旅客救離機場，至當天晚上11時，所有旅客都輸送完畢。

謝長廷表示，當天早上中國國民黨公布所謂「民進黨選舉抹黑的6大奧步」，竟把他在高雄市選市長時的錄音帶事件列在裡面。因他當天救災等公務忙碌，只好任其攻擊抹黑，等到晚上11時，關西機場旅客已脫困，他才藉由臉書反駁並說明司法已判決抹黑他的2人坐牢並賠償。

謝長廷說，未料這項說明又引起排山倒海的罵聲，說是台灣旅客有災難，而他卻在罵國民黨，甚至把4小時後，也就是9月6日凌晨北海道發生地震也算在內。

謝長廷反駁被指控的根本是歪曲事實，是國民黨趁天災時抹黑他，而他是在台灣旅客脫困後，才藉由臉書辯駁，時間順序很清楚，但中國勢力依恃人海戰術硬是霸凌得逞。

謝長廷說，相信會發生在他身上的事，也會發生在別人身上，台灣人將會慢慢害怕霸凌而不敢講真話，最後選擇明哲保身或私下嘆氣，走向扭曲的宿命。

謝長廷在文末說：「我覺得，至少我自己要挺住，也呼籲大家也勇敢對抗中國勢力的霸凌，大家都不怕、大家都不屈服，台灣人就不會被壓落底。」（編輯：陳永昌）1071107