張忠謀APEC是否與美會談 外交部：盡量爭取

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議週將於下週登場。APEC領袖代表張忠謀在會議期間是否將與美國舉行雙邊會談，外交部長吳釗燮今天表示，會盡量爭取。

外交部長吳釗燮等官員今天列席立法院外交及國防委員會，報告「美中在台海周邊之軍事活動對美中台三邊關係影響」，並備質詢。

民主進步黨籍立法委員蔡適應詢問台灣今年參與APEC期間與其他領袖舉行雙邊會談是否會有5場以上，吳釗燮表示，應該沒有那麼多。

對於張忠謀是否與美國副總統彭斯（Mike Pence）等人在APEC期間有面對面談話的機會，吳釗燮表示，會盡量爭取雙邊會談。

民進黨立委羅致政詢問，張忠謀在APEC期間是否將與中國國家主席習近平會談，吳釗燮表示，目前沒有這樣的訊息。

蔡適應問及，若張忠謀有機會跟彭斯、習近平見面，會希望張忠謀跟對方說什麼，吳釗燮說，台灣希望跟美國增加經貿等方面的關係；至於與中國的互動，吳釗燮說，相互表示善意，應該是可以期待的。

對於今年APEC主辦國巴布亞紐幾內亞與中國的關係，吳釗燮說，巴紐與中國關係非常好，這次巴紐舉辦APEC也接受很多中國援助。

蔡適應問及，APEC會議期間有很多車輛是來自中國，吳釗燮則回應表示，外交部會另外安排車輛，張忠謀不會使用中國的車輛。

今年APEC領袖會議週將於11月12日至18日於巴紐首都摩斯比港（Port Moresby）舉行。

此外，對於美國期中選舉結果對美中關係發展的影響，吳釗燮預期，美中競爭趨勢短期內將維持，美國兩黨的共識是對中國要強硬。

羅致政問及有關9日將舉行的美中外交安全對話，吳釗燮表示，不預期台灣議題成為主要焦點，但中國往往會利用中美高層對話的機會提出台灣議題，他相信美方會按照既定口徑回覆。

吳釗燮說，會請美方在事前、事後向台灣簡報相關內容。（編輯：林興盟）1071107