日廠坦承普悠瑪施工缺失 11日前遠端監視接線
（中央社記者顧荃台北7日電）行政院普悠瑪事故調查小組今天表示，日本車輛製造公司坦承未按照設計圖接線施工，致交車時即缺少遠端監視功能；此外，台鐵在後續驗收階段，並未將此列為測試項目，營運後也未及時發現改善。
日本車輛製造公司同意在11日前，依台鐵要求完成18組普悠瑪列車的ATP隔離開關遠端監視功能的線路接線作業，並由台鐵陸續於一個月內完成測試及驗證運作，以提升行車運轉安全。
行政院「1021鐵路事故行政調查小組」今天邀集日本車輛製造公司、普悠瑪包商住友商事株式會社、列車自動防護系統（ATP）製造商龐巴迪公司、遠端監視系統包商三商電腦公司等廠商代表與台鐵到場說明及討論，對此事進行釐清。
調查小組晚間透過新聞稿表示，關於普悠瑪列車缺少ATP隔離開關遠端監視功能，日本車輛製造公司坦承雖有將遠端監視功能納入普悠瑪設計圖，但在製造階段未按照設計圖對於遠端監視接線施工，致交車時即缺少遠端監視功能。
調查小組說，台鐵在後續驗收階段，並未將遠端監視列為測試項目，且於營運後也未及時發現和改善該項問題。而之前各列車配置的ATP遠端監視系統，由於傳送過多非必要的無關行車安全的警告訊息，造成調度人員判讀及執勤困擾，致有不信賴該系統的可能，因此對於普悠瑪營運後未傳送ATP監視訊息一事，廠商未獲要求改善。
至於台鐵為何驗收時沒有測試遠端監視系統，調查小組召集人、政務委員吳澤成表示，台鐵在會中坦承是驗收時的疏忽，加上電務、運務與機務各部門間沒有互相聯繫確認，後續也沒有使用該系統所導致。在責任歸屬上，吳澤成說，調查小組的目的是找出問題、提出因應對策，責任部分由地檢署進行調查。
至於ATP遠端監視經常傳送非必要的運轉警告訊息，調查小組表示，台鐵將會同廠商三商電腦公司，於16日前提出後續改善計畫（含期程），以期降低非必要警告訊息影響第一線人員調度監控的頻率，確實發揮安全監視功能。
台鐵一列普悠瑪10月21日在宜蘭出軌翻覆，造成18人死亡、上百人受傷，行政院成立「1021鐵路事故行政調查小組」，調查事故原因。（編輯：黃瑞弘/李信寬）1071107
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- 全名為Automatic Train Protection
- 亦稱列車超速防護系統，為列車超過規定速度時，自動制動的系統；設備分為地面與車載兩大部分。
- 舊型自動警報與停止裝置採單點警告及控制，通過警告及控制點後無法限制或監視行車速度，ATP則具有全程速度監控功能。
- 系統運作時，車載設備接收地面速限資訊，並比較實際速度；若實際速度超過限速，系統會控制列車在停車點前停車，或在限速點前將列車實際速度調整至小於限速。
- 台鐵列車只有普悠瑪未裝ATP遠端監視系統，這個系統是什麼？
當駕駛開啟或關閉ATP時，調度員能由行調無線電系統中獲得訊息。
- 為何台鐵訂定ATP關閉標準作業程序？
台鐵表示，因為ATP遠端監視系統使用時，有假訊號過多情形，平均每天高達2000餘次，易造成調度員判讀困難。