日廠坦承普悠瑪施工缺失 11日前遠端監視接線

台鐵普悠瑪事故造成嚴重死傷，行政院調查小組7日邀集日本車輛製造公司等廠商代表與台鐵到場說明及討論，釐清普悠瑪列車ATP缺少遠端監視功能等問題。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北7日電）行政院普悠瑪事故調查小組今天表示，日本車輛製造公司坦承未按照設計圖接線施工，致交車時即缺少遠端監視功能；此外，台鐵在後續驗收階段，並未將此列為測試項目，營運後也未及時發現改善。

日本車輛製造公司同意在11日前，依台鐵要求完成18組普悠瑪列車的ATP隔離開關遠端監視功能的線路接線作業，並由台鐵陸續於一個月內完成測試及驗證運作，以提升行車運轉安全。

行政院「1021鐵路事故行政調查小組」今天邀集日本車輛製造公司、普悠瑪包商住友商事株式會社、列車自動防護系統（ATP）製造商龐巴迪公司、遠端監視系統包商三商電腦公司等廠商代表與台鐵到場說明及討論，對此事進行釐清。

調查小組晚間透過新聞稿表示，關於普悠瑪列車缺少ATP隔離開關遠端監視功能，日本車輛製造公司坦承雖有將遠端監視功能納入普悠瑪設計圖，但在製造階段未按照設計圖對於遠端監視接線施工，致交車時即缺少遠端監視功能。

調查小組說，台鐵在後續驗收階段，並未將遠端監視列為測試項目，且於營運後也未及時發現和改善該項問題。而之前各列車配置的ATP遠端監視系統，由於傳送過多非必要的無關行車安全的警告訊息，造成調度人員判讀及執勤困擾，致有不信賴該系統的可能，因此對於普悠瑪營運後未傳送ATP監視訊息一事，廠商未獲要求改善。

至於台鐵為何驗收時沒有測試遠端監視系統，調查小組召集人、政務委員吳澤成表示，台鐵在會中坦承是驗收時的疏忽，加上電務、運務與機務各部門間沒有互相聯繫確認，後續也沒有使用該系統所導致。在責任歸屬上，吳澤成說，調查小組的目的是找出問題、提出因應對策，責任部分由地檢署進行調查。

至於ATP遠端監視經常傳送非必要的運轉警告訊息，調查小組表示，台鐵將會同廠商三商電腦公司，於16日前提出後續改善計畫（含期程），以期降低非必要警告訊息影響第一線人員調度監控的頻率，確實發揮安全監視功能。

台鐵一列普悠瑪10月21日在宜蘭出軌翻覆，造成18人死亡、上百人受傷，行政院成立「1021鐵路事故行政調查小組」，調查事故原因。（編輯：黃瑞弘/李信寬）1071107