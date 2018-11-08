美期中選舉結束 顧立雄：美中貿易戰是最大變數

（中央社記者范正祥台北8日電）美國期中選舉結束，金管會主委顧立雄表示，美國民主與共和兩黨對美中貿易戰的立場分歧不大，台灣必須關心的是美國總統川普與中國國家主席習近平未來的會面是否能達成共識。

顧立雄今天在立法院財政委員會會後受訪表示，美國期中選舉結果某種程度反映了共和黨的小敗。共和黨雖然維持參議院多數席次，可是相應票數狀況和各州分布狀況，反映了民主黨勢力有一定的上升；也就是說，川普主義或思維，在美國有很大部分人士看法和他產生分歧。

顧立雄認為，從政策上來講，美國國會有一個制衡的力量，特別在眾議院這塊，對其他國家而言，「應該就是喘一口氣的感覺」。因為川普的意志比較不會像先前那樣貫徹到每個層面，至少還要考慮眾議院想法。

雖然美國期中選舉結果，市場回應的正面訊息，是認為川普個性產生的思維至少在國內有制衡的力量，但顧立雄也說，「不確定的因素還是很多」，對台灣來講，特別要關心的還是美中貿易戰這部分。

他說，普遍觀察都認為民主黨和共和黨在美中貿易戰部分並沒有太大分歧，川普要如何再出手，這是一個現在看起來最大的不確定因素。加上中國大陸經濟可能下修，以及預測未來全球經濟可能會放緩，這幾個不確定因素在期中選舉之後都要持續觀察。

顧立雄指出，「特別是接下來川普與習近平的會談」，美中之間到底能不能達成共識，應該密切關注。

至於美國期中選舉後，美中貿易摩擦是否會緩和，顧立雄不確定，他說，「可以去理解川普今天，然後明天呢？市場的回應是認為會有放緩的可能性，但是沒有人知道」。（編輯：楊凱翔/林淑媛）1071108