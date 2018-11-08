宜蘭背水一戰 蔡英文輔選將釋放政策利多

（中央社記者呂欣憓台北8日電）九合一選戰倒數計時，兼任民進黨主席的總統蔡英文明天將第8度到宜蘭為縣長參選人陳歐珀站台助選，並釋放政策利多。民進黨評估，宜蘭現在呈現三強狀態，誰勝誰負還很難說。

宜蘭目前為民進黨執政縣市，不過九合一選戰開打至今，陳歐珀一路苦戰，對內先要整合黨內勢力，外部還要面對國民黨參選人林姿妙的挑戰。之前在總統府秘書長陳菊協調下，宜蘭代理縣長陳金德公開和陳歐珀同台，展現黨內團結。

由於宜蘭被稱為民主聖地，陳菊曾在中常會內表示「宜蘭不能輸」，民進黨選對會召集人林錫耀更是全力輔選，陳歐珀背水一戰，蔡英文明天將前往宜蘭，第8度為陳歐珀助選。

由於宜蘭人多年來爭取鐵路高架化建設，蔡總統明晚到宜蘭參加陳歐珀溪南競選總部成立活動時，將宣布中央補助宜蘭300億元經費，保證在陳歐珀當選縣長任內一定動工。

民進黨秘書長洪耀福分析，宜蘭現在陷入「三強」情勢，國民黨參選人林姿妙民調下跌很快，支持者往無黨籍參選人林信華移動。

洪耀福說，林信華本來要尋求國民黨提名未果，所以以無黨籍身分參選，林信華是教授出身，雖然很多人沒注意，但林信華形象不錯、口才很好，曾任宜蘭前縣長呂國華的副手，對地方有一定程度的瞭解，林信華的口才、學歷、形象，剛好是林姿妙的強烈對照組，林姿妙的缺點就是林信華的優點。

洪耀福認為，現在在媒體渲染下，國民黨支持者投票給林姿妙覺得很丟臉，投給民進黨又投不下去，「林信華給國民黨支持者一個解套的方案，沒有背叛國民黨的道德問題，形成一種弔詭的轉移。」在這種狀況下，對陳歐珀的選情反而有利，誰勝誰負還很難說。（編輯：李信寬）1071108