藍營日文官網出現反同文章 綠營籲吳敦義道歉

國民黨日文官網出現不雅字眼謾罵及歧視言論，現已下架。民進黨發言人鄭運鵬（圖）8日舉行記者會表示，國民黨主席吳敦義應該為這些言論向社會大眾道歉，並應加強黨內的公民教育。中央社記者郭日曉攝 107年11月8日

（中央社記者呂欣憓、劉麗榮台北8日電）民主進步黨今天表示，中國國民黨日文官網出現不雅字眼謾罵及歧視的言論，是踐踏台灣民主法治及侮辱民進黨的可恥發言，呼籲國民黨主席吳敦義應為此道歉。

國民黨發言人洪孟楷指出，第一時間已要求下架，並鄭重聲明，志工的不慎貼文不代表國民黨立場。民進黨在做選舉操作、見縫插針，還無限上綱要求吳敦義道歉，真是滑天下之大稽。

根據民進黨立委段宜康在臉書貼出的截圖，這篇日文文章批評同婚立法，質疑民進黨想要讓台灣成為「變態國家」。國民黨表示，日文版官網由志工更新資訊，不代表國民黨立場，已將文章下架。

民主進步黨發言人鄭運鵬今天下午舉行記者會表示，國民黨作為一個民主國家中的政黨，不應該用謾罵及歧視言論，抨擊社會中各種不同聲音及意見的表達，甚至於是公投，作為一個曾經執政的在野政黨，應該要更能夠寬納社會中不同的意見。

他說，國民黨不要以少數志工自發性的理由來推託、迴避，有失一個身為民主政黨應有的格調，國民黨應負起責任。

鄭運鵬呼籲，吳敦義應該為此不雅、歧視言論的官方網站新聞稿，向社會大眾道歉，國民黨應該加強黨內的公民教育，才不會讓國民黨黨內用歧視、威權的思維來打壓、評斷台灣自由民主價值。（編輯：謝佳珍）1071108