賴清德揭台南寶可夢活動祕辛 起因2年前那場強震

為期5天的Pokemon GO Safari Zone in Tainan 1日登場，國內外玩家湧進台南，主場所在的台南都會公園及奇美博物館等熱門景點更是擠爆。（中央社檔案照片）

（中央社記者張榮祥台南9日電）台南11月精靈寶可夢限定活動，逾百萬人次湧進，行政院長賴清德今天回娘家揭祕辛說，不是寶可夢公司主動連絡的，而是2年前台南強震後提出的計畫，當時市府也沒信心可以成功。

賴清德今天下午出席台南購物節暨商展開幕儀式，大談當時主政台南的政績，他表示，市政的進步，無法一蹴可成，立竿見影，凡事都要一步一步來。

賴清德提到，11月在台南掀起熱潮的精靈寶可夢Pokemon GO Safari Zone in Tainan活動，這不是寶可夢公司主動連絡，也不是最近才邀約，而是2年前台南強震後市府觀光旅遊局提出的2個計畫之一。

賴清德表示，當時提出寶可夢計畫，能不能成，市府也沒信心，豈知接洽後，日本公司認為台灣對日本友善，也關心台南地震，整個計畫討論了1、2年，結果湧進了101萬人次，創造商機新台幣15億元至16億元。

賴清德同時提到當時市府另一個計畫，就是日本最大遊戲公司將以台南及日本一個都市作為遊戲背景，也就是雙城故事，但這個計畫尚未實現。

賴清德表示，台南是台灣第一個都市，工商發達條件好，但市政推動需要大家同心協力，而且要有創新的觀念，台南一定會愈來愈進步。（編輯：陳清芳）1071109