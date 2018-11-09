蔡總統：與企業充分合作 實現台灣經濟升級轉型

（中央社記者葉素萍台北9日電）總統蔡英文今天說，面對國際政經局勢的劇烈變化及全球產業分工可能重組，政府會持續與企業充分合作、一起實現台灣經濟關鍵的、全面的升級轉型。

蔡總統今天出席在圓山大飯店舉辦的「第72屆工業節大會」，她提到，工業是帶動經濟發展的火車頭，台灣的榮景與繁榮，很大一部分原因是台灣製造業在全球供應鏈上有關鍵地位。

蔡總統說，這陣子由於美中貿易衝突升溫，全球經貿秩序發生變化，台灣經濟和產業結構確實面臨挑戰，不過她認為，這同時也是轉型的契機。這2年多來，台灣積極強化產業體質、推動產業升級轉型，就是要因應瞬息萬變的國際情勢。

蔡總統表示，政府希望協助產業保持競爭力，推動五加二產業創新計畫，就是要讓過去以「效率」為傲的經濟發展模式，加入「創新」作為核心，形成新的模式，五加二產業創新計畫，已經有具體的成果。

她提到，台灣在製造領域，擁有其他國家少見的大數據優勢，利用巨量資料，開發出新的方法，也是台灣在人工智慧（AI）領域的利基；在中央研究院與許多企業支持下，「台灣人工智慧學校」正在密集培育AI人才，為產業提供關鍵人才與技術。

蔡總統說，政府會全力協助製造業，升級為真正的「工業4.0」的企業，目前正在研擬智慧機械投資抵減方案，希望讓大家投資更有動力。此外，政府也成立專案小組隨時掌握情勢變化，積極完善投資環境，吸引外資加速投資台灣，並協助台商掃除返鄉投資障礙。

她說，雞蛋不能放在同一個籃子裡，所以政府加快腳步推動貿易與生產基地多元化，例如，在新南向國家設立台灣投資窗口，積極促成跨國合作，加速在東協、南亞、紐澳等國家的布局，去年一整年，台灣與新南向國家的雙邊貿易成長了15.5%。

蔡總統指出，今年新版的台菲投資保障協定已生效，印度政府也通過了台印雙邊投資保障協議，未來政府繼續努力洽談或者更新投資保障協定，給台商更多的保障與支持。另外，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）將在今年12月底生效，這段時間以來，政府把加入CPTPP的準備列為重點工作，並會全力爭取加入接下來的第二輪談判。

蔡總統強調，國際政經局勢正在劇烈變化，全球產業分工也很可能重組，在變局當中，台灣需要充實力量，也需要把握機會；只要政府與業者充分合作，善用中、大型台商在區域分工的整合能力以及全球布局能量，再加上中小企業的活力，一定有能力來展開全新的戰略布局。

蔡總統說，會跟業界繼續攜手努力，一起實現台灣經濟關鍵的、全面的升級轉型，台灣未來能不能愈來愈好，能不能繼續在全球供應鏈扮演不可或缺的角色，「就看我們了」。（編輯：李信寬）1071109