勉勵生醫產業 陳副總統：盼成下個兆元產業

（中央社記者張茗喧台北9日電）陳副總統今天表示，治療疾病除了有賴臨床醫師、學者合作，政府也投入大量資金推動多項計畫，盼將生醫產業打造成下一個兆元產業，也鼓勵高科技業者跨足生醫界，持續創新。

副總統陳建仁今天傍晚出席「第13屆亞洲口腔顎面外科學會會議」開幕典禮致詞時表示，口腔顎面外科手術是非常特別的領域，可以治療多種疾病如顏面畸形、唇顎裂，目前也在發展治療口腔癌。

陳副總統表示，要治療這些疾病有賴臨床醫師和學者的努力和合作，共同找出新方法和致病關鍵，才能解開疾病難題。

陳副總統指出，在台灣，口腔癌高居男性癌症發生率第4名，尤其好發於40歲男性族群，政府多年來針對高風險和一般民眾進行口腔癌篩檢，所幸免疫療法、標靶治療等癌症的新療法陸續問世，可望治療多種癌症，基因診斷也漸漸發展成為有潛力的檢測、診斷工具。

陳副總統強調，政府多年來投入大量資金和研究機構、大學、醫院等單位合作，共同推動多項計畫，並且建立了多中心的生物醫學部門，用於發展和轉譯，盼將生物醫學或生物技術產業打造成兆元產業。

陳副總統也鼓勵台灣電腦科學相關的高科技產業，跨界和生醫學者、臨床醫師合作溝通，在生命科學及健康照護相關領域持續創新。（編輯：陳清芳）1071109