澳學者：台灣應展開國家現狀及認同討論

(中央社記者李欣穎台北9日電)長期關注台灣發展的澳洲著名學者家博(Bruce Jacobs)今天在台北發表演說,呼籲台灣人民重新思索國家定位及未來走向,不要拘泥於「一個中國(One China)」框架,而能討論增進台灣意識的議題,例如重訂國慶日、國歌及國旗。

現任澳洲蒙納許大學(Monash University)榮譽退休教授的家博說,人類文明經歷了諸多的典範轉移(paradigm shift),而台灣也需要用新的視角思考國家前途,「因為這不僅對台灣人民很重要,對於全球正與台灣及中國交涉的民主國家,也很重要。」

家博檢視台灣發展的歷史脈絡,主張台灣除了在1945至1949 年間,在歷史上未曾是中國的一部分,但這項足以強化台灣主體性的重要論點,至今仍鮮少為政府領導人重視。

家博在澳洲駐台代表處主辦的演講會上說,台灣當前的國慶日 、國歌及國旗都有著國民黨政權的遺緒。他鼓勵台灣人民不妨開始討論這些代表國家的標誌有沒有改變的必要。

對於中國對台灣做這類改變可能的反應,家博表示,他只是主張開始討論這個問題,台灣不必因為中國的威脅而退縮,況且中共政權在中國不受歡迎,會以武力犯台的機會並不大,因為此舉可能導致政權垮台,況且根據美國專家易思安(Ian Easton)的評估,中國侵台成功的可能性也小。

家博也說,台灣應該重新檢視其外交關係。他認為,台灣不應該藉由邦交國數目來彰顯主權獨立性,即使受到「屈辱的(insulting)」對待,台灣也不應該跟任何轉而承認中國政權的邦交國斷交。

他說,台灣不需要擔心邦交國數目只剩個位數,甚至完全沒有邦交國。

他引述蒙狄維歐國家權利義務公約(Montevideo Convention on the Rights and Duties of States)解釋,台灣符合這項公約對國家定義的所有條件,而且台灣是不是一個國家,並不需要經由他國的認可。根據這項公約的第3條,一國的政治存在與其他國家是否承認沒有關聯性。

家博也主張台灣應該積極與全球民主國家建立正常化的關係,即便那些國家承認的是中國政權。

家博早在1965年便以研究生身分到台灣大學研究歷史,並持續造訪至今。他於一年多前診斷出罹患癌症,雖然現在身體狀況不佳,仍來台灣和老朋友敘舊。(編輯:黃礦春) 1071109