波蘭節目支持台灣引浪潮 多國民眾紛發文力挺[影]

Idz Pod Prad TV日前為紀念波蘭獨立100週年，請來一名會講中文的波蘭女性，節目中她用中文表示：「我們波蘭人希望台灣能夠獨立，對中國說『NO』，對台灣說『YES』。」（圖取自Idź Pod Prąd TV YouTube頻道網頁youtube.com）

（中央社台北10日電）波蘭一個電視節目上月公開支持台灣獨立，如今引起網路浪潮，多國民眾紛紛在社群媒體分享舉起標語牌支持台灣的照片或影片，且在貼文標註 「對台灣說好」、「對中國說不」。

Idz Pod Prad TV日前為紀念波蘭獨立100週年，請來一名會講中文的波蘭女性，節目中她用中文表示：「我們波蘭人希望台灣能夠獨立，對中國說『NO』，對台灣說『YES』。」

如今這項舉動引發各國網友仿效，紛紛在推特（Twitter）發文支持台灣獨立，且貼文都標註「對台灣說好」（SAY YES TO TAIWAN）、「對中國說不」（SAY NO TO CHINA）。

影片來源：Idź Pod Prąd TV YouTube頻道

波蘭媒體Niezalezna駐台灣記者沈漢娜（Hanna Shen）昨天在推特貼出一張照片，照片中有5人手上拿著寫有「對台灣說好」的標語。

波蘭網友多普羅沃斯基（Krystian Dobrowolski）也在推特表示：「波蘭支持台灣！」同時附上他拿著支持台灣標語的照片。

響應這個浪潮的知名人物還有以色列演員諾夫（Harel Noff），波蘭歌手賈羅米（Niepoprawny Jaromi）甚至唱歌並把影片上傳影音網站YouTube。

更有民眾跑到愛爾蘭國會面前自拍影片，影片中這名男子公開表示：「對自由台灣說好，對共產中國說不。」（譯者：陳彥鈞/核稿：張曉雯）1071110