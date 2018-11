波蘭節目支持台灣引浪潮 多國民眾紛發文力挺[影]

(中央社台北10日電)波蘭一個電視節目上月公開支持台灣獨立,如今引起網路浪潮,多國民眾紛紛在社群媒體分享舉起標語牌支持台灣的照片或影片,且在貼文標註 「對台灣說好」、「對中國說不」。

Idz Pod Prad TV日前為紀念波蘭獨立100週年,請來一名會講中文的波蘭女性,節目中她用中文表示:「我們波蘭人希望台灣能夠獨立,對中國說『NO』,對台灣說『YES』。」

如今這項舉動引發各國網友仿效,紛紛在推特(Twitter)發文支持台灣獨立,且貼文都標註「對台灣說好」(SAY YES TO TAIWAN)、「對中國說不」(SAY NO TO CHINA)。

影片來源:Idź Pod Prąd TV YouTube頻道

波蘭媒體Niezalezna駐台灣記者沈漢娜(Hanna Shen)昨天在推特貼出一張照片,照片中有5人手上拿著寫有「對台灣說好」的標語。

波蘭網友多普羅沃斯基(Krystian Dobrowolski)也在推特表示:「波蘭支持台灣!」同時附上他拿著支持台灣標語的照片。

響應這個浪潮的知名人物還有以色列演員諾夫(Harel Noff),波蘭歌手賈羅米(Niepoprawny Jaromi)甚至唱歌並把影片上傳影音網站YouTube。

更有民眾跑到愛爾蘭國會面前自拍影片,影片中這名男子公開表示:「對自由台灣說好,對共產中國說不。」(譯者:陳彥鈞/核稿:張曉雯)1071110