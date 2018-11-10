藍估北市選情膠著 最後回歸藍綠對決

（中央社記者劉麗榮台北10日電）台北市長柯文哲競選總幹事小野表態支持民進黨高雄市長候選人陳其邁，國民黨認為，柯文哲往綠營靠攏後，最後回歸藍綠對決，目前選情膠著，盼藍營最後衝破黃金交叉勝選。

4年前台北市長選舉，民主進步黨禮讓柯文哲，最後順利當選，但今年「綠白分手」，民進黨提名立委姚文智、中國國民黨則由布局多年的前立委丁守中披掛上陣，戰局詭譎多變。

國民黨輔選人士分析，柯文哲一直強調自己是「白色」，不過，小野出面支持陳其邁，柯文哲太太陳佩琪到台中挺花博，已經被「看破手腳」。

輔選人士指出，柯文哲4年前能當選台北市長，主要是吸引泛藍、泛綠及中間選民，近來高雄市長候選人韓國瑜的「韓流」效應，打出沉悶已久的藍軍士氣，若泛藍選民回歸，使得柯陣營只能向綠營靠攏。

輔選人士觀察，丁守中抓緊議題猛攻「白綠合謀」，顯然傷到柯文哲選情，目前看來，引發的化學效應還在擴大。

國民黨內評估，丁守中與柯文哲目前民調差距在誤差範圍內，選情呈現膠著狀態，柯文哲往綠營靠攏後，棄保幾成定局，最後就是回歸藍綠對決，希望丁守中在投票日當天一舉衝破黃金交叉當選。

國民黨繼10月台中六都合體大造勢後，原預計11日再度於凱道聯合造勢，由於候選人行程滿檔，韓國瑜也無法北上，國民黨取消六都合體造勢，定調分進合擊拚勝選。

組發會主委李哲華表示，丁守中選在凱道造勢，當天將號召各行各業上街頭發聲，包括受年金改革影響的軍公教等團體，國民黨主席吳敦義、前台北市長郝龍斌、前總統馬英九也預計出席，共同拉抬聲勢。選前之夜，丁守中也將再度回到凱道造勢。（編輯：林興盟）1071110