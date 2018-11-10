蔡英文：民進黨打造執政典範 盼再創桃園典範

（中央社記者邱俊欽桃園10日電）民進黨主席蔡英文今天參加選舉造勢活動中談到，民進黨團隊曾經打造一個又一個「地方執政的典範」，有宜蘭經驗、高雄經驗、台南經驗；現在也盼望一起創造新的桃園經驗。

選戰進入白熱化，兼任民進黨主席的總統蔡英文與總統府秘書長陳菊傍晚前往桃園市平鎮區參加「改革不回頭．鬥陣顧台灣」暨鄭文燦客家後援會成立造勢活動，同時與支持者高呼支持鄭文燦凍蒜。

蔡英文表示，有人認為政治很複雜，總是在罵來罵去，但是她要告訴大家政治一點都不複雜，就是選出一個會做事的人而已。桃園有85萬客家鄉親，鄭文燦很認真，一天當三天用，照顧所有的客家需要、調高客家局預算、強化客家的力量，讓桃園成為國家的客家重點計畫，成為最關鍵的起點。

蔡英文說，選戰到最後，看到對手以各式各樣的語言來攻擊民進黨、攻擊鄭文燦、攻擊桃園，但她相信，桃園市民都和她一樣期待選舉可以不用吵架、抹黑，應該靜下心來看看，看桃園做了什麼。

蔡英文說，4年以前的桃園，道路顛簸不平，路況不好，很多騎機車的朋友，都還記得那段「騎車好像騎馬」的日子。現在，桃園主要道路一條一條已經鋪平，已經有170條道路完成路平工作。

她也談到，民進黨團隊曾經打造一個又一個地方執政的典範，有宜蘭經驗、高雄經驗、台南經驗，現在，鄭文燦跟中央合作無間，桃園人正在寫新的歷史，希望一起創造新的桃園經驗，新的鄭文燦模式。

總統府秘書長陳菊也說，當年在威權時代，桃園鄉親在國民黨統治下，能夠用客家硬頸的精神，站起來反抗威權，讓前縣長許信良當選縣長，這是台灣民主運動非常重要的一大步。同時謝謝桃園鄉親，在台灣民主運動上，讓客家女性當總統、讓客家妹當總統。

陳菊說，在今天整個政治局勢、國際情勢艱難的時刻，蔡總統秉持客家妹的精神，維護台灣主權安全、維護台灣主權的獨立，能夠讓台灣繼續持自由民主的制度，這也要謝謝客家鄉親，支持蔡總統的大力改革。

鄭文燦說，桃園市是全台最重要的客家亮點城市，客家人口有高達85萬人，從他擔任市長後，南桃園建設比以前做得更多更好，客家建設比以前更創新更有魅力，桃園許多的重大活動都有客家的元素，讓客家走入生活、讓客家連結在地，讓客家成為桃園的亮點。

鄭文燦也說，台灣民主化跟客家人有最大關係，如果沒有中壢事件就沒有美麗島事件，當年中壢事件打開了民主的大門，打破了威權的氣氛。他在上任第一年，大幅度提高桃園客家事務局的預算，將桃園打造成台灣在客家文化振興最重要的基地，希望能將客家的生活智慧跟政治智慧留下來。（編輯：張銘坤）1071110