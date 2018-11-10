藍綠各估11縣市領先 雙北高雄激戰

（中央社記者李淑華、葉素萍台北10日電）九合一選戰倒數，民進黨、國民黨都評估目前在11縣市領先，高雄、雙北則為激戰區，民進黨傾全力固守高雄、搶攻新北，國民黨則盼「韓流」外溢，催出更多選票。

九合一選舉將於11月24日投開票，進入最後兩週肉搏戰，民進黨內人士評估，在目前執政的13縣市中，穩定領先的包括基隆市、桃園市、新竹市、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台中市、彰化縣；微幅領先但在誤差範圍內是嘉義市、澎湖縣。高雄市五五波激戰，宜蘭縣則稍微落後。

非執政縣市部分，台東縣、新北市已經打到五五波；其他包括新竹縣、南投縣、花蓮縣等，需要繼續努力。

高雄市長候選人陳其邁（左）、韓國瑜（右）。中央社記者王淑芬攝 107年11月10日

高雄選情近來備受關注，民進黨傾全黨之力輔選高雄市長候選人陳其邁，力求保住執政20年的優勢，除空戰文宣和陸戰造勢活動等，選前最後一個超級週末，兼任民進黨主席的總統蔡英文將到高雄為陳其邁站台。

黨內輔選人士表示，陳其邁在宣布辭去立委展現決心後，有助於催出支持者選票，今天高雄市長選舉政見會，國民黨候選人韓國瑜辯論失敗，讓民進黨對原本膠著的選情，變得更有信心。

新北市方面，黨內人士說，內部民調確實差距很近，這也是為何國民黨候選人侯友宜同意政見會的原因。過去支持者原本不表態，隨著選舉熱度越來愈高，表態度增加，民進黨候選人蘇貞昌民調也隨之上揚。

中台灣是另外一個決戰焦點，彰化縣長魏明谷尋求連任，但面對國民黨候選人王惠美強力挑戰，蔡英文已9度到彰化為魏明谷站台拉抬聲勢。

同樣尋求連任的台中市長林佳龍近來有花博加持，黨內人士分析，花博讓市民感受到台中是有執行力優質的團隊，政績會說話，相較於對手國民黨候選人盧秀燕到現在還是搞不定政見，來回落差愈來愈明顯。

國民黨方面，組發會主委李哲華說，目前穩定領先的縣市，包括新北市、苗栗縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣8個縣市；小幅領先縣市為台中市、彰化縣、嘉義市3縣市。

五五波戰區包括台北市、新竹縣、雲林縣、高雄市、金門縣5個縣市；有待努力縣市包括基隆市、桃園市、新竹市、屏東縣、嘉義縣、台南市6縣市。

李哲華指出，侯友宜民調領先，但還是會怕選民不出來投票，因此如侯友宜所說，要「拉票、催票、投票」。

台北市長選戰部分，李哲華說，若民進黨台北市長候選人姚文智與國民黨台北市長候選人丁守中、台北市長柯文哲形成「三足鼎立」態勢，有利於丁守中。

李哲華表示，黨主席吳敦義把台中市、彰化縣視為勝負關鍵的重要一戰，要力拚勝選。

高雄市部分，韓國瑜掀起一股「韓流」，除搶攻高雄選票外，還到其他縣市幫同黨候選人站台。李哲華說，期盼韓國瑜最後階段打一場漂亮的陸戰，將選票催出來。

除六都為外，吳敦義也對新竹縣、嘉義市下達「必勝令」。新竹縣長候選人楊文科受到對手、民國黨主席徐欣瑩搶攻選票壓力，吳敦義已多次到新竹縣「護盤」。嘉義市部分，嘉義市長候選人黃敏惠必須固守眷村票，拉大與對手蕭淑麗差距，以贏得勝選。

國民黨評估選情，負責操盤的國民黨副主席兼秘書長曾永權不敢大意，以11席為目標，2018年有斬獲，2020年才有機會重返執政。（編輯：謝佳珍）1071110