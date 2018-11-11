民進黨行動中執會開拔台中 力挺林佳龍

（中央社記者呂欣憓台北11日電）九合一選戰倒數計時，民進黨規劃14日將到台中召開行動中執會，做為行動中常會系列的最後總結，選擇台中代表「決戰中台灣」，為台中和彰化的選情加溫，盼催出支持者選票。

民主進步黨行動中常會從9月26日宜蘭縣、10月3日花蓮縣、10月17日台東縣、10月31日南投縣到11月7日的新竹縣，各縣市的行動中常會，配合首長政見與地方發展需求進行討論。

黨內操盤人士表示，民進黨中常會日前以「一縣市、一政績」為主題，邀請尋求連任的縣市長到中常會報告政績，而行動中常會則是透過參選人在會中向中常委報告政見的安排，提高不少新聞能見度。

而這5場行動中常會結束後，14日的中執會將拉到台中，做為行動中常會的總結，且焦點不只是在台中，而是整個中台灣，代表決戰中台灣。在中執會前，黨中央邀請與會的黨公職參觀花博，展現力挺尋求連任的台中市長林佳龍的決心。

黨內人士分析，目前除了高雄外，中台灣是一個決戰焦點，彰化縣長魏明谷尋求連任，但面對中國國民黨參選人王惠美強力挑戰，黨主席蔡英文已9度到彰化為魏明谷站台拉抬聲勢。

台中市長林佳龍和國民黨台中市長候選人盧秀燕近來民調則互有領先，黨內人士分析，林佳龍有花博加持，且林佳龍有紮實政績，最後關頭多加宣傳，應能穩住選情。

而為了在最後關頭加溫，黨中央到24日投票前規劃約20場「改革不回頭、鬥陣顧台灣」系列造勢大會，首場是10月27日的台中，11月起有10日的桃園市、新竹市；11日雲林縣、嘉義縣、嘉義市；14日屏東縣；16日花蓮縣、台東縣；17日新竹縣、南投縣、彰化縣；18日澎湖縣、台南市、高雄市。（編輯：林興盟）1071111