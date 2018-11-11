被指戴耳機參加政見辯論 陳其邁：已掌握來源

（中央社記者王淑芬高雄11日電）民進黨高雄市長候選人陳其邁今天表示，已初步掌握造謠他在政見辯論會上戴耳機的來源，他說那是系統性的造謠抹黑、卑劣行為，將在證據充分後做處理。

陳其邁今天出席高雄捷運岡山路竹延伸線動土儀式後，受訪做上述表示。

陳其邁昨天於政見辯論後被指戴耳機參加辯論作弊，陳其邁在事後多次澄清否認，高雄市選委會也查看錄影後發布新聞稿駁斥，但是網路相關訊息仍一再轉發擴大，陳其邁10日漏夜開記者會批評抹黑造謠，呼籲民眾一起當鍵盤柯南，揪出造謠者。

他說，昨晚記者會後，有收到很多檢舉比對的資料，初步已經掌握造謠者，他批評那是卑劣的系統性操作，影響選舉的公平性，對台灣民主的傷害很大。

媒體關心是否將造謠者移送法辦，陳其邁說會在證據充足後做處理。

陳其邁今天在旗山體育場舉辦「旗美大團結作伴挺其邁」造勢活動。綠營表示，將會擴大造勢規模。

副總統陳建仁也將出席這場造勢活動，陳建仁不僅會以旗山子弟的身分推薦陳其邁，他也是陳其邁台大公共衛生研究所的老師，他將力挺陳其邁當高雄市長。（編輯：陳俊碩）1071111