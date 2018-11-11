不滿候選人批評高雄 謝長廷：勿醜化台灣

駐日代表謝長廷11日在臉書表示，最討厭兩種人：一是到日本犯罪的台灣人，二是一直醜化台灣的人。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊明珠東京11日專電）駐日代表謝長廷今天在臉書抒發感想表示，最討厭兩種人，一是到日本犯罪的台灣人，二是一直醜化台灣的人，這種人必然什麼都一塌糊塗，害人也害己。

謝長廷在臉書上貼文指出，記得有一位導遊在電視上說「祖國有多美，全靠我們一張嘴」，駐外單位在某一方面也和導遊一樣，都在盡力推銷自己國家的美麗和優點，不管是風景、美食或人文歷史。

謝長廷說，駐日代表處也是不斷的找尋台灣的優點和美好的一面，推銷讓外國人知道，邀請訪問、招攬觀光。

他說：「最討厭兩種人，一是來日本犯罪的國人，每次看到台灣人涉及毒品或犯罪，就很氣餒，等於把國人辛苦建立的好形象給污染了。二是一些毒舌臭嘴一直醜化台灣有多醜、有多爛的人。」

謝長廷表示，有的台灣人自己把台灣說成是鬼島，又醜又老了，那誰會到台灣觀光，每天咀咒講壞話的人，最後必然什麼都一塌糊塗，害人也害己。

台灣九合一選舉選戰激烈，對於高雄市被候選人批評「又老又窮」，曾擔任高雄市長的謝長廷很不以為然。

上個月25日，他對駐日的台灣媒體表示，不要把高雄拿來跟首都台北做比較，高雄不需當「第一」，而是要當「唯一」，擁有其他都市所沒有的特色。

自覺施政對得起高雄的他說：「要發展高雄觀光、台灣觀光，卻把高雄罵得那麼難聽，那是反宣傳。我現在人在外國深深覺得，自家人吵歸吵，對外還是要說，我們這地方很好。」（編輯：施燕飛）1071111