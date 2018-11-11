丁守中凱道造勢 支持民眾齊唱軍歌夜襲

（中央社記者黃麗芸台北11日電）選舉倒數擂戰鼓，中國國民黨台北市長候選人丁守中今天在凱道舉行造勢活動，現場擺設1.5萬張椅子都坐滿，站著的人潮也擠得水洩不通，在國旗飄揚中，眾人齊唱軍歌「夜襲」。

丁守中下午出席這場早就排定的「繁榮為台北－守中挺百業」凱道造勢活動，由於台北市選舉委員會同時間舉辦第7屆市長候選人公辦政見發表會，因此他向選委會告假，並將在造勢活動上直接向市民表達政見。

同時，包括前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、國民黨副主席郝龍斌、新北市長朱立倫和同黨籍多位立法委員，以及同黨籍台北市議員參選人都站台力挺。

活動開始，主持人宣布現場擺設的1.5萬張椅子都坐滿，現場站著的民眾也擠到水洩不通，主辦單位估參加人潮達約3萬人，但警方聲稱沒有派員估算現場人數，警力以現場活動安全維護及周遭交通疏導管制為主。

退伍軍人團體八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷上台致詞表示，八百壯士和軍公教退休團體在立法院門口陳情抗議達485天，執政黨羞辱軍公教、整肅勞工，要大家24日出來投票表達心聲，並現場領唱「夜襲」。（編輯：翁翠萍）1071111

國民黨台北市長候選人丁守中（前右8）11日下午在總統府前凱道舉辦大型造勢活動，現場聚集大批支持者，丁守中約3時許現身會場，登台向熱情群眾致意。中央社記者張新偉攝 107年11月11日

國民黨台北市長候選人丁守中（前左2）「繁榮為台北守中挺百業」大型造勢活動11日下午在凱道前舉行，丁守中現身會場時，現場支持者熱情呼喊相迎。中央社記者王飛華攝 107年11月11日

國民黨台北市長候選人丁守中「繁榮為台北 守中挺百業」造勢大會11日下午在總統府前凱道登場，從高處俯瞰，活動舞台前擠滿大批支持群眾，場面盛大。中央社記者王飛華攝 107年11月11日