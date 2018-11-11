丁守中凱道造勢 藍營巨頭站台力挺

選舉倒數兩週，國民黨台北市長候選人丁守中（前右4）11日在總統府前凱道舉辦大型造勢活動，他現場高喊要做都更市長，讓市民安居樂業。前總統馬英九（前右5）和黨主席吳敦義（前右3）等人站台力挺。中央社記者張新偉攝 107年11月11日

（中央社記者黃麗芸台北11日電）選舉倒數，中國國民黨台北市長候選人丁守中今天在凱道造勢，人聲鼎沸，他現場高喊要做都更市長，讓市民安居樂業，藍營包括前總統馬英九和黨主席吳敦義等多人站台力挺。

丁守中下午出席「繁榮為台北－守中挺百業」凱道造勢活動，包括前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、國民黨副主席郝龍斌、新北市長朱立倫、國民黨中央委員連勝文和多位黨內立委，以及同黨籍台北市議員候選人都站台聲援。活動現場人潮眾多，擠得水洩不通。

丁守中在妻子陪同下入場，他致詞表示，民進黨政府不拚經濟，卻拚兩岸政治鬥爭；另指台北市長柯文哲昨晚舉辦造勢活動，但今天入場時看到許多民眾的熱情，人數也較柯文哲活動的多出許多，看到眾人堅定信心揮舞國旗，大家都是中華民國派，自己絕對會做一個都更市長、力拚經濟，讓大家安居樂業。

他還提到，柯文哲要他和民主進步黨台北市長候選人說明選舉經費帳目，但柯文哲自己卻始終不回應說清楚，認為柯文哲搖擺、善變且反覆，政治承諾又跳票，公投案不表態，就是想兩面討好、充滿政治算計。

丁守中承諾，北市這4年來毫無市政建設，要贏回首都，上任後將為北市拚經濟、拚發展和未來，也會和新北市長候選人侯友宜、高雄市長候選人韓國瑜緊密推動市政結合。

馬英九也表示，今天活動可看到民心思變，國民黨士氣如虹，整體情勢往上攀升，他和郝龍斌看到現在北市是「欲哭無淚」，並指民進黨執政兩年就民怨沸騰，他日前提到「新三不」卻被指傷害台灣主權，認為現在是地方選舉和統獨議題無關，希望不要再轉移焦點、混淆視聽。

另外，包括吳敦義、榮譽主席吳伯雄、郝龍斌、朱立倫和連勝文等黨內要角都上台聲援，直指民心思變，希望台北首都一役的關鍵時刻，大家24日都要出來投票，護國家、救台灣。（編輯：李亨山）1071111

選舉倒數兩週，國民黨台北市長候選人丁守中（左）11日在凱道舉行「繁榮為台北 守中挺百業」造勢活動，現場人聲鼎沸，丁守中離場時與支持者握手致意。中央社記者張新偉攝 107年11月11日

國民黨台北市長候選人丁守中11日在總統府前凱達格蘭大道舉行「繁榮為台北 守中挺百業」造勢活動，現場支持者奮力吶喊，為丁守中加油。中央社記者王飛華攝 107年11月11日