吳敦義：國民黨要撥亂反正 才能重返執政

（中央社記者黃旭昇新北11日電）中國國民黨主席吳敦義今天表示，國民黨要贏得勝選靠的是人心，必須要撥亂反正才能重返執政，蔡總統執政下國家競爭力不斷下降，將來國民黨要重返執政，一定是拚經濟為主軸。

總統蔡英文昨天在高雄市出席世界電競錦標賽時受訪表示，政府致力改革過程中，中國國民黨始終杯葛、反改革，「製造垃圾或是丟垃圾的人，真的沒有資格去嫌掃地的人掃得慢」。

吳敦義今天到新北市三重小巨蛋體育館參加黨慶活動致詞說，目前各行業生意下降，連夜市都「敗市」，他列舉歷任各總統政績，並說以往他擔任公職時國家競爭力很好，蔡總統執政後，國家競爭力卻一直掉下來。

吳敦義說，台中市長選舉候選人盧秀燕本來就因為空汙議題選戰領先，希望「北神探、南菜販」的新北市長候選人侯友宜與高雄市長候選人韓國瑜一起加油，為國民黨重返執政奠定基礎。

他強調，以後不管是誰要選總統還不知道，如果他還繼續當黨主席，國民黨一定以公道的方法挑出品德操守好，能力與政績好，對人民與國民黨忠心的人選總統，如果選上了，一定鼓勵好好拚經濟、讓兩岸和平為主軸，讓社會繁榮均富。

對於蔡總統批評國民黨，吳敦義受訪時說，是蔡英文自己在丟垃圾、製造垃圾，這兩年半空汙很嚴重，這兩天高雄市連85大樓都看不到，台中也是一樣，是因蔡總統的無能，使得空汙傷害很多人民的健康。

吳敦義批蔡政府能源政策完全矛盾，興建深澳電廠等議題都是為選舉欺騙選民。但蔡政府啟動核二機組，國民黨都沒有批評，因為這是為了國家利益，為了全民利益，不會做政黨的競爭。但蔡政府經濟搞不好就該批評，現在很多狀況都不佳，不知改過的政府就是要把它Fire（解僱）掉。（編輯：翁翠萍）1071111